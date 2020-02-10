الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسدشن نادي الفيحاء اليوم، إطلاق مبادرة بعنوان "فيحاء الوفاء "، التي تعد إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالنادي بالشراكة مع جمعية البر بالمجمعة .وتعنى المبادرة بمساعدة ورعاية منسوبي النادي "القدماء والحاليين" من خلال تقديم الدعم والمساندة ضمن عدة مسارات تتولى الجمعية عمليات البحث ودراسة الحالات وصرف الإعانات.وجرى خلال حفل التدشين الإعلان عن تقديم نادي الفيحاء دعماً للمبادرة لتنطلق برصيد 200 ألف ريال، تصرف وفق آلية محددة، تتضمن دعم المحتاجين في عدة مجالات .وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أن المبادرة تأتي وفاء من النادي لأبنائه الذين خدموه، مقدماً شكره لجمعية البر بالمجمعة الشريك الرئيس لهذه المبادرة، داعياً المجتمع لدعم هذه المبادرة من أجل أن تستمر بأداء الرسالة المرجوة منها.من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق العسكر إلى أن المبادرة تأتي تفعيلاً للمسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات المجتمع وتنطلق من نادي الفيحاء .// انتهى //23:47ت م0321