الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسخسر المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم من منتخب التشيك تحت 17 عامًا بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ضمن ختام المعسكر الإعدادي بإسبانيا والمقام في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء، وعبدالله الصويلح، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفواز المطيري، وماجد الخليفة، ومهند براح.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا قد أعلن تأهله لكأس آسيا بعد تصدّره لمجموعته في التصفيات التي استضاف منافستها في الخُبر شهر سبتمبر الماضي، التي ضمت إلى جانبه منتخبات عمان وسوريا وباكستان.// انتهى //23:48ت م0322