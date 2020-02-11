الرباط 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بمقر المنظمة في الرباط وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف.وأوضح بيان صادر عن المنظمة أنه تم خلال اللقاء مناقشة برامج الدعم التي يمكن أن تقدمها "الإيسيسكو" لدولة فلسطين في مجال التربية والعلوم والثقافة، في إطار رؤية المنظمة الجديدة، التي تتبنى مزيدًا من التواصل مع الدول الأعضاء والتعرف على ما تحتاجه كل دولة من برامج تتوافق مع خططها الوطنية للتنمية المستدامة.وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا إلى أهمية توثيق معالم التراث في مدينة القدس الشريف وتسجيلها على لائحة التراث في العالم الإسلامي، للحفاظ على هويتها، إضافة إلى استعراض الجهود التي قامت بها المنظمة لدعم ترميم عدد من المعالم الأثرية في المدينة المقدسة، كما استعرضا أيضا الأنشطة التي سيتضمنها اختتام احتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019م، ومستجدات تنظيم أسابيع ثقافية مقدسية في الدول الأعضاء بالمنظمة.// انتهى //00:50ت م0325