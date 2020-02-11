نيويورك 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع .وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 174.54 نقطة، أو 0.6 %، إلى 29277.05 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقًا 24.38 نقطة، أو 0.73 %، ليغلق عند مستوى 3352.09 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 107.88 نقطة، أو 1.13 %، إلى 9628.39 نقطة.// انتهى //01:24ت م0326