اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1441/6/17 هـ الموافق 2020/02/11 م واس
نيويورك 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع .
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 174.54 نقطة، أو 0.6 %، إلى 29277.05 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقًا 24.38 نقطة، أو 0.73 %، ليغلق عند مستوى 3352.09 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 107.88 نقطة، أو 1.13 %، إلى 9628.39 نقطة.
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