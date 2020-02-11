عـدن 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في وقت متأخر من الليلة الماضية بالعاصمة المؤقتة عدن المدير التنفيذي لمنظمة اوكسفام خوسيه ماريا فيرا فيلاسيان.وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية والمنظمة في مجال الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الأف اليمنيين المتضررين, لاسيما فيما يتعلق بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وبناء سبل العيش والتغلب على تبعات الحرب العبثية التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وتطرق اللقاء، بحضور مدير منظمة أوكسفام في اليمن محسن صديقي، للأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة الدولية حالياً في ثمان محافظات يمنية لمساعدة السكان في الوصول الى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وإصلاح شبكات المياه وتنظيم حملات التوعية المجتمعية، وتقديم مساعدات نقدية من خلال برنامج النقد مقابل العمل .// انتهى //07:09ت م0003