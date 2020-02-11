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الثلاثاء 1441/6/17 هـ الموافق 2020/02/11 م واس
الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يستقبل الحجرف ويتمنى له التوفيق لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
فيصل بن بندر يستقبل السفير الأميركي ومدير فرع الهلال الأحمر.
أمير الرياض يفتتح معرض «تراثنا حبنا» للفنون التشكيلية.
أمير جازان: دور جمعيات تحفيظ القرآن يتكامل مع الجهات التعليمية.
أمير الباحة: مطار الملك سعود سيكون دوليًا.
أمير نجران لمدير الكهرباء: طموحنا أكبر .
فيصل بن مشعل: خدمة الوطن لا يمكن التقاعد عنها.
نائب أمير الرياض يستقبل رئيس جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ.
الجبير يستقبل نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية.
سورية: مجزرة في "أبين سمعان".. وعملية برية وشيكة لتركيا.
وفد مصري في غزة سعياً لتثبيت «التهدئة».
المملكة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
الصين: «أسورة تعقب» لمنع انتشار كورونا.
سجن الصالح.. الخارج مولود.
2000 دولار والجنسية التركية مكافأة المرتزقة في ليبيا.
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