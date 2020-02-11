الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يستقبل الحجرف ويتمنى له التوفيق لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.فيصل بن بندر يستقبل السفير الأميركي ومدير فرع الهلال الأحمر.أمير الرياض يفتتح معرض «تراثنا حبنا» للفنون التشكيلية.أمير جازان: دور جمعيات تحفيظ القرآن يتكامل مع الجهات التعليمية.أمير الباحة: مطار الملك سعود سيكون دوليًا.أمير نجران لمدير الكهرباء: طموحنا أكبر .فيصل بن مشعل: خدمة الوطن لا يمكن التقاعد عنها.نائب أمير الرياض يستقبل رئيس جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ.الجبير يستقبل نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية.سورية: مجزرة في "أبين سمعان".. وعملية برية وشيكة لتركيا.وفد مصري في غزة سعياً لتثبيت «التهدئة».المملكة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.الصين: «أسورة تعقب» لمنع انتشار كورونا.سجن الصالح.. الخارج مولود.2000 دولار والجنسية التركية مكافأة المرتزقة في ليبيا.// يتبع //07:18ت م0006