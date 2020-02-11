وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( رسالة ضمنية) : على مدار عقود طويلة مضت، كان القطاع الخاص السعودي -ولا يزال- شريكاً فعالاً في عمليات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة عبر عصورها ومراحلها المختلفة، مُسطراً سلسلة من الإنجازات تعكسها عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، تمثلت في ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن مساهمته في نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية، وتعزيز الصادرات. وإذا كانت مساهمة القطاع في البدايات "متواضعة خجولة"، فهي أصبحت اليوم مزدهرة وتحتل مرتبة متقدمة ومبشرة بالخير.وأضافت أن القطاع الخاص تلقى دعماً جديداً وتحفيزاً إضافياً من الحكومة، بإعلان وزارة المالية صرفها جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال العام 2019، وبدا هذا الإعلان وكأنه يحمل "رسالة ضمنية" من الدولة، إلى القطاع الخاص، بأن عليه أن يكون مستعداً لمتطلبات لمرحلة المقبلة، وأن يجمع أدواته ويعزز إمكاناته وقدراته، ليواصل مشوار التنمية، تحت مظلة رؤية 2030، ومثل هذا المشهد يرسخ الثقة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، التي لطالما كانت الذارع التنفيذية القوية لمشروعات الدولة في كل القطاعات والمجالات.وبينت أن "المالية" عندما تعلن أنها صرفت 201.1 مليار ريال للقطاع الخاص، وهو ما يعادل 98 بالمئة من مستحقات القطاع، فهذا يشير إلى أمرين؛ الأول أن الدولة حريصة على مواصلة دعمها اللامحدود للقطاع الخاص بتوفير السيولة اللازمة له، والثاني أن هناك طفرة جديدة سيشهدها الاقتصاد الوطني قريباً، بعد ضخ هذه الأموال في شرايينه، في صورة مشروعات جديدة، تتولى القيادة فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص.ورأت أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حظي القطاع الخاص بحزم تحفيزية متتالية، بدأت أواخر 2017؛ عندما وافق -حفظه الله- باعتماد مبلغ إجمالي بقيمة 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، بهدف تعزيز قدراته التنافسية وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.وختمت :ويُقر القطاع الخاص قبل غيره، بأن ما حققه من إنجازات، ما كان ليتم لولا الدعم والمساندة التي وجدها من الدولة وقيادتها الرشيدة والتزامها بدعم وتشجيع مبادراته، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لقيام قطاعات إنتاجية مجدية، والسعي لإيجاد أطر تنظيمية ومؤسسية لمواكبة متطلبات العصر وتبني الدولة سياسات شاملة للإصلاح الاقتصادي. ولذلك، لم يكن غريباً أن يسجل القطاع الخاص في العام الماضي (2019) وحده نمواً ملحوظاً، يتجاوز متوسطه 2.2 في المئة، محققاً بذلك أعلى وتيرة نمو تقربه من مستهدف الحكومة بزيادة مساهمته إلى 65 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2030.// يتبع //07:18ت م0007