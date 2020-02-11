و بينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تعزيز التعاون الخليجي) : جاء ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل 39 عاماً إيماناً من دوله المؤسسة لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وتطلعها لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين.وأضافت أن المملكة على مدى مسيرة المجلس تضطلع بدور فاعل ومؤثر لتحقيق الأهداف وتعزيز العمل المشترك والتأكيد على التشاور والتنسيق في كافة القضايا التي تهم المنطقة وتحقق رفاهية شعوبها. كما استضافت العديد من مؤتمرات القمة واللجان المتخصصة بالإضافة إلى وجود مقر الأمانة العامة للمجلس على أراضيها، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه القمة الخليجية مؤخراً في الرياض أن المجلس تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، وهي تواجه اليوم تحديات تستدعي تكاتف الجهود والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء ومصالح شعوبها والعمل مع المجتمع الدولي لوقف التدخلات في شؤونها الداخلية، وسبق أن تبنت الدورة (36) للمجلس الأعلى رؤيته، حفظه الله، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس والتي توضح أولويات العمل الخليجي المشترك.وقالت أن المملكة بقيادتها الحكيمة ستواصل دعم مسيرة المجلس على كافة المستويات لما تمثله من ثقل دولي وقدرة على مواجهة الصعاب والحرص على تحقيق الأهداف وتبادل المصالح بين الدول الأعضاء ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتعزيز أمنها واستقرارها وازدهارها.// انتهى //07:19ت م0009