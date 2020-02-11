نجران 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة السلامة والصحة المهنية، أمس محاضرة توعوية بعنوان "الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها", وذلك بمقر الكلية.وتناولت المحاضرة التعريف بفيروس كورونا الجديد وبداية ظهوره وانتشاره، وتحديد فصيلته وطرق انتقاله ومدة حضانته، والتعريف بأخطار الوباء، وسبل انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد عبر الجهاز التنفسي عن طريق السعال أو العطاس.واستعرض المحاضرون جملة من التوصيات للوقاية من الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى، وأهم المعلومات الضرورية التي يجب على الجميع معرفتها عن أمراض السرطان ومسبباته وأنواعه وكيفية انتشاره ومراحل نموه وطرق العلاج المتبعة وأهمية الكشف المبكر قبل الإصابة بالمرض.من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام، علي بن عبد الله آل عتيق أن انعقاد المحاضرة يأتي انطلاقاً من دور الكلية تجاه منسوبيها وبأهمية تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي عن القضايا المستجدة وإعداد الخطط الوقائية في مختلف المجالات.// انتهى //08:34ت م0013