جدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستنظم الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية غداً، أعمال المؤتمر الرابع عشر للأمراض المعدية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث "مؤسسة عامة"، وذلك بفندق الريتز كارلتون وتستمر على مدى أربعة أيام .ويناقش المؤتمر آخر المستجدات في مكافحة فايروس كورونا الجديد، والاستعداد القائمة للتصدي له من قبل وزارة الصحة، ومركز التحكم ومكافحة الأمراض إضافة لتقديم العديد من الأوراق العلمية والأبحاث الطبية، من أهمها التطرق للمستجدات في الأمراض المعدية وخاصة السل الرئوي والاستكشافات الحديثة للسيطرة عليها .ويتناول المؤتمر خطورة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في علاج الأمراض، والتطرق للنشرات الدولية التي توصي بالاستخدام الصحيح، والحد من صرف مثل هذه العلاجات من غير وصفات طبية .يذكر أنه تم اعتماد 30 ساعة من هيئة التخصصات الصحية، والحضور لكافة الاخصائيين والاستشاريين في المجال الصحي من فنيين وممرضين المؤتمر الرابع عشر للأمراض المعدية .// انتهى //08:36ت م0014