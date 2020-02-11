نجران 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظم فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" أمس، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات لغة الإشارة"، وذلك في فندق أوسيس بحي الأمير مشعل.وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية إيمان آل دويس، أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة، لتعريف المشاركين بلغة الإشارة وأساسياتها وأبجدياتها، والإعاقة السمعية، وتعريفهم كذلك بطرق التواصل مع الصم والبكم ودمجهم مع المجتمع، مبينةً أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها الجمعية لتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم.// انتهى //09:29ت م0022