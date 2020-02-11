الباحة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسزار وفد من القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " بمنطقة الباحة أمس عنبر النساء بشعبة سجن الباحة العام .وأوضحت مديرة القسم النسائي بتراحم الباحة أسماء الغامدي أن الزيارة هدفت إلى مناقشة المشرفات في السجن بشأن خطة اللجنة المستقبلية لتدريب وتأهيل وتوعية النزيلات وتنظيم بعض الأنشطة الترفيهية لاستثمار أوقاتهن بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وغيرها من النشاطات والفعاليات التي تقع في إطار عمل اللجنة في عدة مجالات .وبيّنت الغامدي أن الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالباحة لمتابعة أوضاع النزيلات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهن, كما جرى توزيع كسوة الشتاء على النزيلات في ختام الزيارة.// انتهى //09:43ت م0023