كابول 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون بجروح في الانفجار الذي وقع صباح اليوم أمام أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في بيان بأن مدنيين وأربعة من أفراد الجيش قتلوا وأصيب 12آخرين بينهم خمسة مدنيين، مضيفًأ أن هذه الحصيلة أولية ومرشحة للتغيير.وسارعت قوات الأمن الأفغانية إلى تطويق موقع الانفجار.// انتهى //09:44ت م0024