نجران 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظمت وحدة الخريجين بكلية التربية بجامعة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "مهارات الإقناع والتفاوض والتأثير"، لطلاب الكلية المتوقع تخرجهم هذا العام.وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور إبراهيم رجب عدة محاور تمثلت في التعريف بمفهوم التفاوض، وصفات المفاوض الناجح، وعناصر التفاوض الإيجابي، وشروطه، وخطوات الإعداد للتفاوض،وإستراتيجياته، ومهارات الإقناع والتأثير، إضافة إلى علاقة النجاح في الحياة المهنية بمهارات التأثير الايجابي.وأكد عميد الكلية الدكتور راقع القحطاني، حرص الكلية على إفادة طلابها المتوقع تخرجهم العديد من الجوانب المهارية والمعرفية التي تسهم في بناء شخصياتهم المهنية، ليتمكنوا من المنافسة في ميدان سوق العمل بطريقة نوعية.// انتهى //09:45ت م0025