الباحة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظم فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة أمس, حملة التبرع بالدم للجنود البواسل, التي استهدفت جميع منسوبي الإدارة وبالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بالمنطقة, وبمشاركة أكثر من 50 متبرع.وتأتي هذه الحملة تقديراً وعرفاناً لما يقوم به الجنود البواسل في الحد الجنوبي في الذود عن الوطن .واوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي بأن المبادرة تأتي من المنطلق الانساني والاجتماعي والحرص على اشراك منسوبي الفرع في كل ما فيه الخير للوطن وللجنود البواسل بصفة خاصة, مقدماً شكره وتقديره للشؤون الصحية بالمنطقة على التعاون والدعم ممثلة بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالباحة.// انتهى //09:51ت م0027