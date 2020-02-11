القاهرة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم باجتماعات الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة التي تستضيفها واشنطن، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل ونهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزةً قصف جيش الاحتلال ميناء خان يونس بجنوب قطاع غزة، كما أخبرت عن قصف الجيش الليبي ميليشيات بمنطقة أبو قرين في جنوب مدينة مصراتة.وعرجت صحف الثلاثاء إلى استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نقاط الرقابة المشتركة الأممية بمدينة الحديدية غرب اليمن، وسلّطت الضوء على سحب أمريكا جنودها من 15 قاعدةً عسكريةً بالعراق والاكتفاء بقاعدتين.وتحدثت في متفرقات أخرى عن مقتل خمسة جنود أتراك في هجوم على موقع للمراقبة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.// انتهى //09:51ت م0028