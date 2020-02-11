نجران 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسطبقت صحة نجران برنامج "وصفتي" خلال العام 2019م، في 34 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، وذلك سعياً لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، حيث تتيح للمراجع صرف الأدوية من الصيدلية الأقرب إليه بعد تسليمه الوصفة والحصول على الدواء مجاناً.وفي سياق متصل أوضحت صحة نجران أنه تم تدشين عيادة للمشورة الدوائية في أدوية الربو والسكر بمستشفى نجران العام الجديد، واعتماد برنامج الزمالة للصيدلة السريرية بمستشفى الملك خالد، وتنفيذ 147 جولة ميدانية، و27 فعالية تثقيفية، ومشاريع تنشيطية، إضافةً إلى إقامة 6 دورات تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 72 ساعة تدريب طبي مستمر استهدفت أكثر من 350 مشارك.وأشارت إلى أن صيدليات مستشفيات المنطقة صرفت 1.459.603 وصفات طبية، وأجرت 121,836 محلول وريدي، و 1730 تحضيراً للأدوية الكيميائية خلال نفس الفترة.// انتهى //09:58ت م0032