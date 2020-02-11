الخرطوم 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان وزارة المالية السودانية عن حلول وسياسات جديدة لحل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها البلاد؛ أولها تحرير سعر الذهب، وضبط سعر الصرف، ومنع التضخم وتقديم حوافز للمنتجين.وأشارت إلى تفكيك الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني سبعة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في البحر الأحمر غرب جزيرة "سانا" بالقرب من المياه الدولية.وعرجت صحف الثلاثاء على مواصلة جيش الاحتلال قصف مواقع في قطاع غزة، فيما صعدت من عدوانها بالضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، كما قام جيش الاحتلال باعتقال 16 فلسطينيًا بينهم فتية، وأغلق مداخل ثلاث قرى بالبوابات الحديدية.ونقلت عن الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي حول ليبيا دينيس ساسو انغيسو عن إقامة مؤتمر للمصالحة يجمع أعيان القبائل والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية الليبية.وأبرزت تصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن فريقًا من خبراء المنظمة وصل إلى الصين، أمس للوقوف على آخر التطورات بشأن فيروس كورونا الجديد.// انتهى //09:59ت م0033