المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع, سلسة من الدروس العلمية الأسبوعية، بعنوان "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع", يلقيها الدكتور خالد بن قاسم الردادي, وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد القبلتين.وتأتي هذه الدروس ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:23ت م0052