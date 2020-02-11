أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والبرك، والحرجة المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، و بيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال المع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعدد من المواقع الأخرى.من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي - بمشيئة الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب .// انتهى //11:30ت م0053