رام الله 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، الخطاب الذي سيلقيه رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة، أمام مجلس الأمن الدولي، لحشد الدعم الدولي لرفض خطة السلام الأمريكية التصفوية.وأشارت إلى تأكيد البيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي، التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في رفض ما يسمى "صفقة القرن"، مشددًا على ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .وتحدثت عن دعوة السفراء العرب المعتمدون لدى المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية إلى رفض "صفقة القرن"، لأنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتشكل خرقًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.وأولت اهتمامًا بتصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى مجلس الأمن يتضمن إدانة خطة ترمب والأفكار الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.ونشرت الصحف اليوم التقرير الشهري الصادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والذي يشير إلى اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي (496) فلسطينيًا من الأرضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يناير الماضي، بينهم (67) طفلاً، و(16) امرأة.// انتهى //11:32ت م0054