أبو عريش 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم فعاليات الدورة التأهيلية لإعداد المدربين في تركيب وبرمجة الروبوت LEGO EV3، التي ينظمها مكتب التعليم بمحافظة أبوعريش، وذلك بمتوسطة وثانوية قرية السادلية.وأوضح رئيس وحدة النشاط الطلابي بالمكتب يحيى معشي، أن الدورة التي تستمر لمدة ٣ أيام، تهدف إلى إكساب المنسقين بالمدارس في برنامج الروبوت مهارة التركيب والبرمجة وإعدادهم بالشكل الأمثل لتطبيقه في ميادينهم التعليمية والمشاركة بعد ذلك في المناسبات العلمية ومسابقات الروبوت.// انتهى //11:32ت م0055