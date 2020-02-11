القطيف 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأصدرت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها في القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح، أكثر من 18 ألف رخصة ومعاملة الكترونية، في الربع الأول من العام الحالي 1441هـ.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد عبدالمحسن الحسيني، أن إدارة الحاسب الآلي في البلدية قامت بعمل منظومة للتراخيص والمعاملات الالكترونية، ضمن تطبيق سياسات ومفهوم "بلدية بلا ورق"، أصدرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 18.988 معاملة ورخصة، شملت 546 رخصة بناء جديد، و 78 رخصة إضافة الأدوار، و 45 رخصة ترميم، و 29 رخصة بناء ملحق، و 31 رخصة هدم، و 409 رخصة كهرباء، إضافةً إلى 427 رخصة للحفريات بطول 149.517 مترا.وأضاف الحسيني أن عدد المخالفات المسجلة إلكترونياً بلغت 1033 مخالفة صحية، و 584 مخالفة نظافة، فيما أصدرت إدارة صحة البيئة 3659 شهادة صحية منها 1531 جديدة، و 2128 تجديد، كما تم أرشفة 12.145 وثيقة إلكترونياً، مثمناً سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاملات حسب الأنظمة المتبعة في ذلك.وأشار المهندس الحسيني، إلى أن إنجازات البلدية الإلكترونية يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية، وتقديم الخدمات إلكترونياً تيسيراً على المستفيدين والإرتقاء بما يقدم لهم من خدمات، مؤكداً سعي بلدية محافظة القطيف إلى تحقيق مبدأ سرعة الإنجاز والدقة في إصدار التراخيص وتحقيق رضا المستفيدين وتوجيه جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص لتقديم خدمة أمثل للمستفيدين .// انتهى //11:36ت م0057