غزة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال اليوم مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وقالت مصادر محلية في غزة إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وخراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية شمال غرب مدينة غزة، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود ثلاثة أميال بحرية، ما أضطرهم للهروب خوفًا من الإصابة برصاص الاحتلال.// انتهى //11:41ت م0058