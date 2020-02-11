عام / بلدية سلطان بأبها تضبط 730 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة
الثلاثاء 1441/6/17 هـ الموافق 2020/02/11 م واس
أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس
ضبطت فرق الرقابة التابعة لبلدية سلطان الفرعية بأبها 730 كيلو جرامh من اللحوم و المواد الغذائية الفاسدة ضمن جهودها لضبط سلامة أسواقها .
وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية ضبطت خلال الأسبوعين الماضيين مواد غذائية فاسدة و في بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية .
وأفادت البلدية أنه خلال الجولات تبين وجود عدة ملاحظات منها مخالفة أنظمة و شروط النقل و التخزين إضافة الى وجود مواد غذائية فاسدة ظهرت عليها علامات التعفن .
و أشارت البلدية إلى أنه تم اعداد محاضر لإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة التي بلغت بنحو 730 كيلو جراماً و إغلاق المنشآت وإشعارها بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.
و أكدت البلدية بأنها لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، داعية المواطنين والمقيمين للتبليغ حال ملاحظة اي مخالفة بلدية ، وذلك من خلال رقم البلاغات الموحد (940).
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