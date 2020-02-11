أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسضبطت فرق الرقابة التابعة لبلدية سلطان الفرعية بأبها 730 كيلو جرامh من اللحوم و المواد الغذائية الفاسدة ضمن جهودها لضبط سلامة أسواقها .وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية ضبطت خلال الأسبوعين الماضيين مواد غذائية فاسدة و في بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية .وأفادت البلدية أنه خلال الجولات تبين وجود عدة ملاحظات منها مخالفة أنظمة و شروط النقل و التخزين إضافة الى وجود مواد غذائية فاسدة ظهرت عليها علامات التعفن .و أشارت البلدية إلى أنه تم اعداد محاضر لإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة التي بلغت بنحو 730 كيلو جراماً و إغلاق المنشآت وإشعارها بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.و أكدت البلدية بأنها لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، داعية المواطنين والمقيمين للتبليغ حال ملاحظة اي مخالفة بلدية ، وذلك من خلال ‏ رقم البلاغات الموحد (940).// انتهى //11:47ت م0059