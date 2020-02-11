كابول 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسقتلت القوات الخاصة الأفغانية ثلاثة من عناصر طالبان، واعتقلت أربعة آخرين في عمليات جرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن مسؤولين عسكريين القول اليوم إن القوات الخاصة قتلت ثلاثة من عناصر طالبان خلال عملية مداهمة جرت في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان في وسط البلاد.وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضًا مخبأ للأسلحة خلال نفس العملية.وأوضحوا أن القوات الخاصة اعتقلت ثلاثة من مسلحي طالبان في عملية منفصلة جرت بمنطقة "ديه بالا" بإقليم نانجارهار في شرق البلاد، كما اعتقلت أحد عناصر طالبان خلال مداهمة منفصلة في كابول.// انتهى //11:48ت م0060