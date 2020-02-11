عام / الشؤون الإسلامية بعسير تنظم 3 محاضرات دينية غداً
الثلاثاء 1441/6/17 هـ الموافق 2020/02/11 م واس
أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً، عددًا من المحاضرات والدروس الدينية في بعض مساجد المنطقة .
ويلقي أحمد بن سعد بن متعب محاضرة في مسجد السوق الكبير بمركز الصبيخة التابع لمحافظة طريب بعنوان"خطورة أعمال الشعوذة والسحر"، كذلك تلقي فاطمة مهدي بريدي محاضرة بعنوان" موجبات رحمة الله " في جامع الملك فيصل بأبها، كما يلقي عبدالوهاب مرعي العمري محاضرة بعنوان" تفسير قوله تعالى .. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" وذلك بجامع الخلفاء الراشدين في بيشة.
// انتهى //
11:49ت م
0061