أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً، عددًا من المحاضرات والدروس الدينية في بعض مساجد المنطقة .ويلقي أحمد بن سعد بن متعب محاضرة في مسجد السوق الكبير بمركز الصبيخة التابع لمحافظة طريب بعنوان"خطورة أعمال الشعوذة والسحر"، كذلك تلقي فاطمة مهدي بريدي محاضرة بعنوان" موجبات رحمة الله " في جامع الملك فيصل بأبها، كما يلقي عبدالوهاب مرعي العمري محاضرة بعنوان" تفسير قوله تعالى .. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" وذلك بجامع الخلفاء الراشدين في بيشة.// انتهى //11:49ت م0061