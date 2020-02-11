القاهرة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسبدأت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة اليوم، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة" الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .ويشارك في المؤتمر أكثر من 270 متحدثًا من خبراء صناعة النفط محليًا ودوليًا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية، إضافة إلى أكثر من 450 شركة عارضة.// انتهى //11:49ت م0062