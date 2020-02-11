طوكيو 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساتفقت اليابان وإستونيا على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية منها.وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال اجتماعه أمس مع نظيره الإستوني جوري راتاس الذي يزور اليابان حاليًا، العمل عن كثب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني، إضافة إلى التعاون الثنائي في التعامل مع القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.// انتهى //11:50ت م0063