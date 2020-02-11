الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستقام اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، خمس مباريات تجمع الأولى الشعلة مع أحد، فيما يلاقي الباطن نظيره الجبلين، ويحل الكوكب ضيفاً على التقدم، ويتواجه الخليج مع الثقبة، ويستضيف فريق حطين نظيره فريق النجوم.فعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج يلتقي الشعلة التاسع برصيد 32 نقطة مع أحد الرابع بـ 41 نقطة، فيما يحل الجبلين السابع بـ 35 نقطة ضيفاً على الباطن الثالث بـ 43 نقطة على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .ويحل الكوكب الـ 15 بـ 27 نقطة ضيفاً على التقدم الذي يحتل المركز الـ 17 بـ 21 نقطة على ملعب نادي النجمة بعنيزة، في حين يلتقي الخليج الـ 14 بـ 27 نقطة مع الثقبة العاشر بـ 32 نقطة على ملعب نادي الخليج بسيهات.وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع حطين صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة مع النجوم صاحب المركز الـ 20 والأخير بـ 16 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وتستكمل منافسات الجولة يوم غدٍ الأربعاء، بإقامة خمس مباريات أخرى تجمع القادسية مع النهضة، الجيل مع المجزل، البكيرية مع الأنصار، نجران مع جدة، والطائي مع العين.ويستضيف القادسية صاحب النقاط الـ 44 والمركز الثاني على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضيفه النهضة السادس بـ 37 نقطة "، فيما يلتقي الجيل الـ 13 بـ 28 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء فريق المجزل الـ 19 بـ 19 نقطة, ويتواجه البكيرية الخامس بـ 37 نقطة مع ضيفه الأنصار الـ 18 بـ 20 نقطة على ملعب نادي البكيرية بالبكيرية، فيما يستضيف نجران صاحب المركز الـ 12 بـ 29 نقطة فريق جدة صاحب المركز الثامن بـ 34 نقطة على ملعب جامعة نجران بنجران, فيما تختتم منافسات الجولة بمواجهة تجمع الطائي صاحب المركز الـ 11 بـ 31 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل مع ضيفه العين الأول بـ 45 نقطة.// انتهى //11:51ت م0064