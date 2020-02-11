بغداد 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على المشاورات الماراثونية التي يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومته التي تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها عادل عبدالمهدي.وأشارت إلى التوقع بنجاح رئيس الوزراء المكلف بالإفلات من ضغوط المحاصصة الحزبية, والإتيان بحكومة كفاءات مستقلة, وبين الرضوخ للمسارات التي سارت عليها الحكومات السابقة في هذا المجال, منوهةً بإعطاء الكتل السياسية الضوء الأخضر لعلاوي لاختـيار وزراء مستقلين.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تطورات الوضع الأمني وجهود محاربة الإرهاب، مبرزةً نفي قيادة العمليات المشتركة مانشر عبر وسائل الإعلام حول تقديم ثلاثة دول أعضاء بالتحالف الدولي طلبات سحب قواتها من العراق.// انتهى //11:51ت م0065