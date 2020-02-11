بيت لحم - رام الله 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم ورام الله.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المريض بالكلى محمد علي طقاطقة وإسماعيل رائد طقاطقة، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد إياد طه، من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعدما داهمت منزله وقامت بتفتيشه.// انتهى //11:53ت م0066