أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بإدارة تعليم عسير بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد أمس، لقاء للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "احم نفسك"، وذلك على مسرح إدارة التعليم.واستهدف اللقاء الذي حضره مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، قرابة 200 مرشد صحي، حيث تم استعراض مسببات المرض وطرق الوقاية منه، والإجراءات الصحية التشخيصية والعلاجية المتبعة عالميا، والسعي لتطبيقها في البيئة المدرسية والتعرف على الطرق الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، وكيفية التعامل معه، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.وبالتزامن مع هذا اللقاء، نفذت إدارة الشؤون الصحية المدرسية " بنات " برنامجا مماثلا استهدف 300 مرشدة صحية بجميع القطاعات، فيما وزعت إدارة العلاقات العامة العديد من المنشورات التوعوية للقادمين إلى مطار أبها، ومرتادي عقبة ضلع.// انتهى //12:01ت م0069