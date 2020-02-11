الرباط 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بأعمال القمة العادية ال33 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، مبرزةً أن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قدم أمام القمة تقرير العاهل المغربي الملك محمد السادس حول تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب الذي يبرز الهجرة كعامل مهم للتنمية.وتابعت ردود الفعل الفلسطينية إزاء صفقة القرن التي اقترحها الرئيس الأمريكي، كما تناقلت في الوقت ذاته تحذير السفير الأمريكي من مغبة التسرع في إعلان السيادة على أراضي في الضفة الغربية دون موافقة واشنطن.وتابعت صحف الثلاثاء الوضع الصحي بالصين، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وذكرت أن ضحايا الفيروس يقتربون من ألف وفاة.// انتهى //12:10ت م0071