باماكو 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا أن سلطات بلاده مستعدة للحوار مع الجماعات المسلحة بهدف إنهاء التمرد الذي جعل قطاعات من البلاد غير قابلة للحكم وتسبب في تصاعد وتيرة العنف.وأفاد الرئيس كيتا في تصريحات له أمس، بأن تصاعد إراقة الدماء في المناطق الوسطى والشمالية من مالي دفع إلى إعادة التفكير في باماكو، مشيرًا إلى تضاعف عدد القتلى في الساحل.// انتهى //12:42ت م0073