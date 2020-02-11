المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 11 فبراير 2020م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ممثلة في فريق النلي التطوعي أمس، مبادرة بعنوان " بمحبتنا ندفئهم " بالتعاون مع ابتدائية أم الدرداء لتوزيع كسوة الشتاء للعاملين والمحتاجين .وأوضحت قائدة الفريق نوال الحامد أن المبادرة تأتي نظرًا للظروف الجوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من البرودة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة لتخفيف العبء على العاملين والمحتاجين وتوفير البطانيات والجاكيتات في فصل الشتاء وذلك بمقر التوزيع أمام ابتدائية أم الدرداء الذي تم تجهيزه لتوزيع الجاكتات والبطانيات بمساعدة طالبات المدرسة لتعزيز قيمة العطاء ومساعدة المحتاجين.// انتهى //12:53ت م0074