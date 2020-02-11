جدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستنفذ الأكاديمية المالية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي- بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية التأمينية الأحد القادم ولمدة يومين, برنامجاً تدريبياً بعنوان "مفهوم صناعة التأمين للإعلاميين".ويهدف البرنامج إلى توضيح الدور الذي يلعبه القطاع في التنمية الاقتصادية وتعزيز المفاهيم والمصطلحات التأمينية لدى الإعلاميين.ويتناول البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور أبرزها نشأة وتطوير التأمين في المملكة، ودور الجهات الرقابية، وهيكلة سوق التأمين، والمنتجات التأمينية، والعمليات التأمينية، ومفهوم الحسابات الاكتوارية، وحوكمة الشركات، ومفهوم القوائم المالية في شركات التأمين، والالتزام ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الغش والاحتيال، بالإضافة إلى حماية العملاء وإستراتيجيات تأهيل الكوادر وتوطين الوظائف في قطاع التأمين.يُذكر أن البرنامج يستهدف توعية جميع الصحفيين والإعلاميين في مختلف الوسائل الإعلامية بالمملكة ممن يعملون في نقل المعلومات العامة.// انتهى //12:56ت م0075