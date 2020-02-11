عرعر 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسانطلقت أمس بطولة كرة القدم للقطاعات الحكومية والخاصة بمنطقة الحدود الشمالية على ملعب جامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير المنطقة، والتي تقام تحت شعار "جودة الحياة" وتستمر لمدة عشرين يوماً.وقد أسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز فريق جامعة الحدود الشمالية على فريق فرع وزارة التجارة 4/ صفر، وانتهت المواجهة الثانية بتعادل فريق الأمن العام وفريق الصحة بهدف لكل منهما.// انتهى //13:09ت م0079