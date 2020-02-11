الدمام 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي اليوم، حملة التبرع بالدم "دمي فداء وطني"، لدعم بنوك الدم بجميع فصائل الدم، بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومنسوبي الإدارة من المكتب والإدارات والأقسام، ومشاركة أكثر من 52 متبرع، وذلك في مقر الإدارة بالدمام.وأكد الدكتور الشلعان على أهمية مشاركة قطاع التعليم في حملات التبرع بالدم، لدعم بنوك الدم بجميع الفصائل، وبخاصة الفصائل النادرة، منوهاً بأن المشاركة في هذه الحملات من القيم النبيلة التي يتبناها التعليم ويرى أنها من واجباته تجاه وطننا الغالي.// انتهى //13:11ت م0080