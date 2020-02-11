المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، محاضرةً بعنوان " صلة الرحم " بعد صلاة المغرب بمسجد القبلتين .وتأتي هذه المحاضرة التي تتحدث عن الأثر الذي تتركه صلة الرحم في النفوس وعلى المجتمع ضمن البرامج التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:21ت م0083