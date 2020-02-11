أبها 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساستقبلت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الطب والجمعية السعودية للتعليم الطبي، 80 ملخصًا بحثيًّا للمشاركة في أعمال المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي (SIMEC2020)، الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 14 – 16 من شهر شعبان المقبل.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان بن محمد الحميّد أن هذا المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالتعليم الطبي، واستعراض المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى زيادة الوعي في تخصص التعليم الطبي وفروعه المتعددة، والتعرف على الاحتياجات الوطنية في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء كلية الطب في أبها كما سيُعقد اجتماع لجنة عمداء كليات الطب في المملكة ودول الخليج العربي بالتزامن مع المؤتمر.وأبان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر رئيس الجمعية السعودية للتعليم الطبي (SSME) الدكتور عبدالعزيز العمري أنه جرى دعوة (10) من المتحدثين الدوليين المتخصصين في التعليم الطبي من دول مختلفة، مع عدد من الخبراء الوطنيين في هذا المجال الذين سيثرون البرنامج العلمي للمؤتمر، وذلك من خلال عدد من الأوراق البحثية وجلسات النقاش والمحاضرات المميزة.وأشار إلى أنه جرى الترتيب لعقد 15 ورشة عمل ستتطرق إلى العديد من مواضيع التعليم الطبي، من أبرزها إعداد المناهج في كليات الطب، والبحث العلمي في التعليم الطبي، بالإضافة إلى التقويم والاختبارات، وطرق التعلم والتعليم والإرشاد الأكاديمي وغيرها.// انتهى //14:39ت م0125