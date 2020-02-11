بريدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأقامت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية اليوم، محاضرة علمية بعنوان "دلائل التغير المناخي بالمملكة العربية السعودية.. وادي الرمة نموذجاً "، قدمها أستاذ الجيومورفولوجيا وتقنيات الاستشعار عن بعد رئيس قسم الجغرافيا بالجامعة الدكتور أحمد بن عبدالله الدغيري، بحضور أكثر من 200 طالب وطالبة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وتأتي المحاضرة ضمن برنامج الإثراء العلمي بالجامعة، وناقشت المحاضرة الجوانب التقنية التي أثبتت دلائل التحول المناخي بمنطقة القصيم نموذجاً، والتعريف بمنابع وادي الرمة الرئيسة وروافده وشعابه وبعض التغيرات البيئية التي حدثت بالوادي.وأوصى الدغيري في ختام محاضرته بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لتفادي المشاكل البيئية التي تنجم عن التخطيط الفردي من غير إشراك المختصين في جوانب تحليل الظاهرات المكانية مثل الأودية.// انتهى //14:40ت م0126