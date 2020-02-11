الدمام 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسدعت غرفة الشرقية رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب التطبيقات الإلكترونية، ومصممي ومبرمجي التطبيقات، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية و التطبيقات الراغبين في المشاركة في معرض التطبيقات الإلكترونية في نسخته الثانية الذي يعتزم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة تنظيمه خلال الفترة من 16 الى 18 من شهر مارس القادم, وذلك بمقر الغرفة الرئيس الى التسجيل لعرض أعمالهم في فعالياته.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن المعرض يستهدف 50 تطبيقاً إلكترونياً مميزاً ، مبيناً أن الغرفة خصصت جوائز مالية لأفضل عشرة تطبيقات مشاركة في المعرض يتم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة في التطبيقات الإلكترونية وفق معايير معينة ، مشيراً إلى أنه يشترط على المتقدم للمعرض أن يكون سعودي أو خليجي الجنسية، وحاصل على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى ، وأن يكون التطبيق الذي سيشارك به يعمل وفعال ، ويشتغل على جميع الأنظمة الإلكترونية (Android-Apple store -website)، كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال، ويتيح اللغتين العربية والإنجليزية، وعدد المستخدمين، وأن يكون اسم التطبيق واضحاً.وأكد أن نجاح النسخة الأولى من المعرض التي نظمتها الغرفة العام الماضي قد حفزها لمواصلة تنظيم المعرض للسنة الثانية على التوالي ، مشيراً إلى حجم طلبات المشاركة الكبير، إضافة إلى ما سيحتويه المعرض من أفكار ومبادرات تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ستسهم في رفع الأداء للسوق المحلي و تقديم الجديد في المجال الإلكتروني.وأبان الخالدي أن التطور الإلكتروني في العالم ومسايرة هذا التطور أحدث تغيرات في السوق المحلي ، لافتاً الانتباه إلى أن السوق تغير حسب المعطيات الجديدة واهتمامات الناس ، مؤكداً أن جميع السلوكيات أجبرت على التغيير ، حيث لاحظنا أن شركات كبرى أصبحت تساير هذا التوجه وتقدم خدماتها ومنتجاتها عبر التطبيقات الإلكترونية.وبين أن المعرض يحمل عدة أهداف منها إتاحة الفرصة لأصحاب التطبيقات الإلكترونية ومصممي ومبرمجـي التطبيقات لعرض أعمالهم، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال في مجال التطبيقات الإلكترونية، وعرض الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات الأعمال للمستثمرين، وتوسع الأعمال وانتشارها من خلال التطبيقات الإلكترونية.// انتهى //14:41ت م0127