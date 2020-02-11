الدمام 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساختتم مركز التدريب بتعليم شرق الدمام اليوم البرنامج التدريبي "الاختبارات التحصيلية" لمعلمي الاجتماعيات الذي قدمه المشرف التربوي محمد البلالي بحضور 16 معلما من مدراس القطاع واستمر يومين.وأوضح مقدم البرنامج البلالي أن البرنامج تناول عدة محاور أبرزها كيفية بناء الاختبارات وشروط الاختبار الصحيح وأنواع الاختبارات وإخراج ورقة الاختبار.// انتهى //14:42ت م0128