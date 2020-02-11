ينبع 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظم مكتب تعليم شمال ينبع بمقر المكتب اليوم، اللقاء الثاني لنادي المعلمات، بحضور مديرة المكتب نوف بنت ناصر القحطاني وعدد من رئيسات ومشرفات الأقسام والقيادات التربوية والمعلمات بمدارس المحافظة.وأوضحت القحطاني أن خبراء التعليم والمعلمين يدركون أن غاية التعليم أصبحت تتجاوز تزويد الطالب بالمعارف وأدواتها، وهذا يعني ضرورة توحيد جهود نُظم التعليم لتكوين متعلمين لديهم المهارات والقيم الضرورية لمواجهة التحديات والمشكلات، مؤكدةً ضرورة إعادة التفكير بنواتج التعلم وجودتها للإسهام في إعداد طلبة ينتمون لدينهم ووطنهم ويسهمون في بناء الحضارة الإنسانية من خلال الالتزام العالمي المشترك لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.وتضمن اللقاء، مناقشة ورقة عمل تناولت الرفع من مستوى التحصيل الدراسي قدمتها رئيسة قسم الرياضيات عبير بخيت فراج، فيما ناقشت مشرفة وحدة توجيه وإرشاد وحدة تطوير المدارس فاطمة محمد المحياوي خلال ورقة عملها السلوكيات في بيئة العمل وتأثير سلوك المعلم على الطالب.يُذكر أن نادي المعلمات هو أحد مبادرات مكتب تعليم شمال ينبع الذي يهدف إلى خلق مجتمع مهني متميز من خلال الارتقاء بدور القيادات التعليمية والمعلمة كعنصر فاعل في العملية التنموية بتدريبها وتأهيلها وفق احتياجاتها المهنية، إضافة إلى تكوين علاقات إيجابية بين المعلمات ورفع كفاءة المعلمات المهنية وتحقيق التكامل بين منسوبات المدارس ومكتب تعليم شمال ونشر ثقافة نادي المعلمات وإبراز دور المعلمات وتكريمهن في يوم المعلم العالمي.// انتهى //14:43ت م0130