الدمام 17جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي أمس، مركز وحدة غسيل الكلى بمستشفى الهيئة في مدينة الجبيل الصناعية، كما كرم عدداً من الأطباء بالمستشفى نظير تميزهم خلال عملهم لعام 2019م.وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الدكتور محمد المقبل، أن وحدة غسيل الكلى تحتوي على 24 سريرا طبيا ، كما تضم فريقا طبيا من استشاريين وأخصائيين وممرضين يعملون على خدمة المستفيدين على مدار الـ 24 ساعة، مشيراً إلى أن وحدة الغسيل مجهزة بأحدث الأجهزة وفق المعايير العالمية التي تضمن تلقي المستفيد للعلاج بأفضل وجه ممكن.// انتهى //14:45ت م0131