الباحة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ورئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بديوان الإمارة اليوم, دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية في المنطقة والتي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.ونوه سمو أمير منطقة الباحة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لبرنامج الإسكان التنموي، مؤكداً سموه بأن ما تم من تسليم الأسر لوحداتهم السكنية وبالتكامل ما بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة؛ ما هو إلا ترجمة لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتنفيذاً لتوجيهاتهما الكريمة بخدمة المواطنين والمواطنات.وقدم سموه شكره لمعالي وزير الإسكان على ما يقدمه للمنطقة من خدمات وحلول إسكانية للمنطقة بشكل عام، والإسكان التنموي بشكل خاص، موجهاً الشكر كذلك لأعضاء اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة على ما يقومون به من أدوار ودعم تهدف لتسريع وتسهيل خدمة الأسر الأشد حاجة بمدن ومحافظات منطقة الباحة.يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من الانتفــاع بها وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.وسبق أن تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 360 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية، بهدف ضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة.حضر التسليم وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.// انتهى //14:45ت م0132