ينبع 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم، عقدا استثماريا مع إحدى الشركات العقارية، لإنشاء وتشغيل سوق تجاري بحي المشيريف بينبع الصناعية.ويتضمن العقد إنشاء 27 محلاً تجارياً على مساحة تقدر بـ 12,024.69 متراً مربعاً.ويأتي توقيع هذا العقد بهدف إيجاد مشروعات تنموية وخدمية للسكان توازي التوسع الصناعي في المدينة وتتماشى مع زيادة الكثافة السكانية، ومن المنتظر أن تكون هناك عقود استثمارية أخرى تلبي كل الاحتياجات الخدمية والتطويرية.// انتهى //14:46ت م0133