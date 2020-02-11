الباحة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنفذ الدفاع المدني بمركز بني حرير وبني عدوان في محافظة القرى اليوم، فرضية انحراف مركبة أمام مقر المركز ببني عدوان.وتمكن أفرد الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة قص الحديد وإخلاء المصابين بالتنسيق مع مركز صحي الضحوات والهلال الأحمر وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية (الإخلاء, والإخلاء الطبي, والإسناد الآلي البشري, وإعادة الأوضاع).ونجحت فرقت الدفاع المدني خلال الفرضية من نقل المصابين في الحادث إلى المستشفيات من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر ووزارة الصحة ممثلة بمركز صحي الضحوات، وأكملت إجراءات المعاينة والتحقيق للحادث وتسليمه للجهة المختصة.وأكد مدير الدفاع المدني بمحافظة القرى المقدم سامي بن سعيد الزهراني ، أن برنامج الاستعداد للدفاع المدني بمركز بني حرير وبني عدوان يتضمن عدداً من الفرضيات والتجارب التطبيقية بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية في الحفاظ على سلامة الأهالي والوقاية من جميع المخاطر المحتملة، مبدياً شكره للجهات المشاركة وعلى رأسهم رئيس مركز بني حرير وبني عدوان حسن الحراث.وأوضح المقدم الزهراني أن الفرضية أكدت جاهزية الدفاع المدني ببني عدوان لمواجهة أي حالات طارئة أثناء تواجد الازدحام, كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطط الدفاع المدني.// انتهى //14:49ت م0135