الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسوقع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه اليوم, مذكرة تعاون مع محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي, بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وتهدف الاتفاقية للإسهام في تأسيس أوقاف الجامعة وفق المعاير الوقفية الوطنية وتبادل الخبرات وعمل الأبحاث والدراسات لتنمية الأوقاف من خلال تعزيز الشراكة بين الجانبين.وأوضح معالي مدير الجامعة أن الأوقاف في الجامعات السعودية أصبحت ضرورة حتمية لتأمين مواردها وتطوير الأوقاف التعليمية بما ينمي الإرادات بالإضافة للاستثمارات والإرادات الأخرى، التي تلبي توجهات الدولة والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطبق النظام الجديد للجامعات الذي يسعى لاستقلالية الجامعات وبناء الأوقاف الجامعية.وأكد معاليه بعد توقيع الاتفاقية أهمية هذه الاتفاقية التي ستسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات لتمكين أوقاف الجامعة من حوكمة عملها وحصرها وضبط الإجراءات وتشكيل مجلس النظارة وفق المعايير الشرعية والضوابط الوطنية لتحسين أدائها وبنيتها التحتية, كما تم التخطيط له في الهيكل التنظيمي الجديد للجامعة، واستثمار خبرات المتخصصين في هذا المجال لتقديم البحوث العلمية المتخصصة في مجالات الوقف وتعزيز الشراكة بين الجانبين، والعمل على اجراء البحوث والدراسات التي تعزز من قيمة الوقف، مشيرا معاليه أن الهيئة العامة للأوقاف تمثل الدور الاقتصادي الذي من شأنه يحقق أطر الوقف وفق الأنظمة المشرعة وتطوير آداء الأوقاف الجامعية وغيرها و تنوع عوائدها لتكون من اهم الموارد الاقتصادية الوطنية.من جانبه أوضح محافظ الهيئة العامة للأوقاف أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجامعات السعودية فيما يحقق نمو وازدهار أوقاف الجامعات، مشيداً بما تحقق اليوم من توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للأوقاف وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بشأن تطوير الجوانب التنظيمية والاستثمارية لأوقاف الجامعة، مبيناً أن ما يدفع الهيئة العامة للأوقاف لعقد مثل هذه الشراكات؛ هو رؤيتها بأن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، بالإضافة إلى إدراكها أهمية أوقاف الجامعات التي تُعدّ أحد أهم الأوقاف التعليمية الواجب تنميتها وتعزيز أثرها، لا سيما وأن نظام الجامعات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً كان قد أكد على تفعيل دور الأوقاف والاستفادة منها في إيجاد مصادر تعزز من إيرادات الجامعات الذاتية.وأثنى على مبادرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الاستفادة من خدمات وخبرات الهيئة العامة للأوقاف، ومتطلعاً لتقديم الهيئة لخدماتها العلمية والعملية لبقية الجامعات السعودية.// انتهى //14:51ت م0136